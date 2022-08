Egyre több a holttest, az apadó tó felfedheti a maffia sötét titkait

Ismét emberi maradványokat találtak a Mead-tóban hétfő este. Május óta ez az ötödik alkalom, hogy csontvázmaradványokat találnak az apadó víztározóban – írja a New York Post.

Another set of human skeletal remains was discovered at drought-stricken Lake Mead – the fifth set of remains recovered since May and the third to be found at the lake’s Swim Beach area. https://t.co/XMzq9t4dFL

— FOX 29 (@FOX29philly) August 18, 2022