Repülőgépen indult be a szülés, nem várt segítség érkezett

Sheryl Pascua és férje, Ruel az angliai Staffordshire-ben dolgozik kórházi ápolóként. Augusztus elején szabadságra utaztak a Fülöp-szigetekre, amikor is a járatukon egy hat hónapos terhes nő szülési fájdalmakra panaszkodott – írta a BBC.

A légiutas-kísérők megkérdezték az utasokat, van-e köztük orvos vagy nővér, amire a házaspár rögtön jelentkezett.

A személyzet felállított egy sátrat a várandós nő ülése köré, Sheryl pedig megvizsgálta a nőt, és meglátta a baba hajas fejbúbját.

Az ápolónő kissé pánikba esett, mivel elmondása szerint négy évvel korábban vezetett le utoljára szülést, de ennek ellenére szakszerűen járt el, hiszen néhány perccel később a csecsemő világra jött.

Off-duty nurses help deliver baby on flight to Philippines https://t.co/rFbzmNiFLF

— BBC News (UK) (@BBCNews) August 16, 2022