Nem mindennapi esemény hiúsította meg az akciófilmbe illő bankrablást

Beomlott alagúthoz riasztották a rendőrséget és a mentőket csütörtökön Rómában, a Vatikán közelében, miután a járókelők egy ember segélykiáltásait hallották a romok alól – írta a CNN.

Miközben folytak a mentési munkáltok, a rendőröknek sikerült nyakon csípni két férfit, mielőtt elmenültek volna a helyszínről, később pedig egy harmadikat is, aki futva próbált meg felszívódni.

A man rescued from the rubble of a collapsed tunnel in Rome has been accused of digging it as part of an elaborate movie-like plot to rob a bank https://t.co/aux8oAulvP

— CNN (@CNN) August 13, 2022