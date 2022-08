Féltékenységből lőtte le gyerekeit a kétségbeesett férj, mielőtt magával is végzett

Az Egyesült Államok közepén található Oklahoma Cityben senki sem gondolta volna, hogy egy hajnali családi veszekedés után négy holttestet szállítanak majd el – írta a Crime Online.

A harmincéves Francoise Littlejohn miután a felesége a tudtára adta, hogy elhagyja, gondolkodás nélkül ültette be három gyereküket a terepjárójába és őrült fenyegetőzésbe kezdett.

Pisztolyával a gyerekekre mutogatott, és azt hajtogatta a feleségének, hogy meg fogja ölni őket. Mindeközben a hatéves Kyren, a négyéves Aliyah és a hároméves Trinity ott ült a járműben és mindent hallott.

Az apa élő videóban is közvetítette kirohanását a telefonján, az egyik rokona pedig miután meglátta a felvételt, a gyerekeket féltve értesítette a rendőrséget. Három perccel késett el a segélyhívással.

Francoise ugyanis azalatt beült az autóba és elhajtott, majd egy kis idő múlva leparkolt, és elkövette azt, amitől a rendőröket értesítő rokon rettegett: lelőtte mindhárom gyermekét, majd magával is végzett.

A kocsiban a holttestekre reggel nyolc óra körül egy futó talált rá. Az oklahomai rendőrség a fegyvert és a mobiltelefont is megtalálta a férfi ölében.

„Azok az ártatlan gyerekek azért vesztették életüket, mert az apjuk szenvedett. Tudom, hogy most Isten ölében ülnek, és ez a tudat vigasztaló. Nekik nem kell többé szenvedniük” – közölte könnyeivel küszködve Adina Evans-Cornish, a Littlejohn család egyik szomszédja.

#Oklahoma Father who Live-streamed the Murder of His Three Children, and His Own Suicide, Identified.

29-year-old Francoise Littlejohn was upset about the children’s mother allegedly cheating.

Get the story on https://t.co/W5yh9lDbTE https://t.co/wE0E0FaUPV pic.twitter.com/xetXFkQXIT

— LoVetta Jenkins (@ChattyPassenger) August 10, 2022