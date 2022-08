Évente csaknem kétszázezer forintos pluszköltséget jelent egy átlagos német családnak az új földgázadó. A berlini kormány tegnap jelentette be, hogy októbertől kilowattóránként nagyjából tíz forintnak megfelelő adót vetnek ki a gázra, méghozzá az import költségek növekedése miatt. Azt ígérik, az illetéket 2024-ben kivezetik, ám addig még emelhetik is, ha a helyzet ezt megkívánja – számolt be az M1 Híradója.

Németországban újabb adót építenek be a gáz árába Sok helyütt alig használnak áramot a német családok, mert szinte minden gázzal üzemel, így most nagy gondban lesznek, hiszen októbertől még többet kell majd fizetniük egy köbméterért. Miután Oroszország jelentősen visszafogta a Németországba irányuló földgázszállításait, sok importőr jóval drágábban tudta csak beszerezni a szükséges gázmennyiséget, és mára a csőd szélére került. Hogy elkerüljék a gazdaság teljes összeomlását, a berlini kormány hétfőn engedélyezte, hogy új illetéket építsenek be az energiahordozó árába. Ez a gázbeszerzési illeték, amit a háztartásoknak egyenlő arányban kell majd fizetniük, bárhonnan is szerzi be a szolgáltatójuk a gázt. Robert Habeck alkancellár, gazdasági miniszter szerint ez egy szolidáris megoldás, így senkinek sem kell többet fizetnie a szomszédjánál csak azért, mert máshonnan kapja a csekket.

A Zöldek politikusa azt mondta, „az adó a lehető legigazságosabb módja annak, hogy a megnövekedett költségek okozta terhet elosszuk a lakosság körében. A másik választásunk nem az volt, hogy nem vetünk ki adót, hanem az, hagyjuk, hogy összeomoljon Németország, és ezzel Európa nagyobbik részének energiapiaca”. Robert Habeck kifejtette, az adó 480 euró, vagyis 190 ezer forint többletköltséget jelent majd évente egy átlagos család számára, de rögtön hozzátette, a kormány a szegényebb háztartások pénzügyi támogatásával igyekszik enyhíteni a terhet. Az energiaigényes vállalkozások sürgették a kormányt, hogy korlátozza az új adóból eredő terheket. A gázbeszerzési illetéket októbertől áprilisig kell fizetni, a mértékét folyamatosan felülvizsgálják, és a tervek szerint 2024-ben kivezetik. A berlini kabinet korábban már elrendelte, hogy ősszel és télen a kórházak és a szociális intézmények kivételével legfeljebb tizenkilenc Celsius-fokra szabad majd felfűteni a helyiségeket, és ugyanez vonatkozik a lakásokra is. Az iskolákban is csak húsz fok lehet, a folyosókat és például a vasúti várótermeket pedig egyáltalán nem lehet majd fűteni. Az üzleteket és bevásárlóközpontokat is kötelezték a hőmérséklet csökkentésére, sok helyen érzékelőket és önműködő ajtókat kell beszerelni. A kialakult helyzet hátterében az áll, hogy az orosz állami gázexportőr, a Gazprom jelentősen csökkentette az Európába irányuló szállítmányokat. A Nyugat szerint a Kreml az ebből eredő gázhiányt arra használja fel, hogy megemelje az árakat, és nyomást gyakoroljon az Európai Unió kormányaira Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók miatt. Címlapfotó: Robert Habeck német alkancellár, gazdasági miniszter