34 év börtönre ítéltek egy nőt Twitter-bejegyzései miatt

A Nagy-Britanniában élő 34 éves Szalma al-Sihábot 2021 jauárjában vették őrizetbe, amikor éppen Szaúd-Arábiába látogatott haza. Twitter-bejegyzései a GCHR szerint az igazságtalanság ellen és a kisebbségekért szóltak.

Az elítélt muszlim nő a síita kisebbséghez tartozik, amelyet a szunnita országban gyakorta ér diszkrimináció és üldöztetés. A rá kirótt büntetés az eddigi legszigorúbb, amelyet a muszlim országban aktivistákra kiszabtak.

A bíróság először hat év szabadságvesztésre ítélte, amiért tevékenységével „a társadalmi és az állami biztonságot destabilizálta”. Az ítéletet követően a fellebbviteli bíróság 34 évre emelte a büntetést, amelyet további 34 év beutazási tilalom követ.

Az elítélt nő a Leeds-i Egyetem PhD-hallgatója, és két gyereke van.

Salma al-Shehab must be immediately released and allowed to return to the UK. https://t.co/rsqJdsjTlJ

— Kirsten Bayes (@KirstenBayes) August 17, 2022