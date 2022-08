Nem akartak hinni a szemüknek az autópályán: A „cseh Räikkönen” Ferrari-szerű versenygéppel szlalomozott

A videón látható jármű egy korábbi GP2-es versenyautó, amelyet gondos tulajdonosa a Ferrari korábbi Forma–1-es színeire festett és matricázott át. Az ismeretlen sofőr, aki a bukósisakjának mintázata alapján hatalmas Kimi Räikkönen-rajongó lehet, óvatosan cikázik a két sáv között, szinte felkínálva magát és versenyautóját, hogy a többi autós videóra vegye.

Just a GP2 car in Ferrari colours cruising up a highway in the Czech Republic. 😳 Police have not been able to identify the illegal joyrider and are looking for him for questioning. #F1

pic.twitter.com/D5GZLzU32b

— F1 Images (@F1_Images) August 14, 2022