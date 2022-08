Egy család árverésen vásárolt bőröndöket, horrorba illő ami ezután történt

A rendőrség nyomozást folytat, miután bejelentés érkezett arról, hogy emberi maradványokat találtak bőröndökben, melyek egy új-zélandi akción vásárolt raktárból származnak – számolt be a The Guardian.

A maradványokat a raktárban lévő tárgyakban találták meg, amelyeket egy gyanútlan család vásárolt – számolt be a The Guardian a Newshub értesüléseire hivatkozva. A rendőrség emberölés ügyében indított nyomozást, a maradványok azonosítása folyik.

Human remains reportedly found in suitcases bought at New Zealand auction https://t.co/b7MVzattk9

— The Guardian (@guardian) August 16, 2022