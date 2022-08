Videón az afganisztáni áradás: a katasztrófának legalább 29 halálos áldozata van

A szóvivő szerint az áradásokat az elmúlt 24 órában három tartományra özönvízszerűen lehullott esők okozták. A halálos áldozatok mellett ötven sérültről is tudnak, és a helyi jelentés szerint csak Parvan tartományban legalább 100 embert eltűntként tartanak nyilván.

🚨Heavy rains and flash flooding ongoing in several provinces in the east, south and central regions of #Afghanistan, with reports of civilians killed, houses destroyed and damaged, and roads being washed away. Humanitarian assistance is being mobilized for affected families. pic.twitter.com/ei1s49Bm5Q

— OCHA Afghanistan (@OCHAAfg) August 15, 2022