Újabb lövöldözés Chicagóban, vidámparkban tört ki a pánik

Három ember is megsérült egy Chicagótól északra fekvő vidámparkban történt lövöldözésben vasárnap késő este.

A Chicagótól mintegy 72 kilométerre északra fekvő vidámpark szóvivője szerint három ember megsérült, amikor ismeretlen férfiak tüzet nyitottak a parkolóban várakozó emberekre. A lövöldözés után a tettesek azonnal elhajtottak a helyszínről.

A park szóvivője szerint két sérültet további kivizsgálások miatt kórházba szállítottak, egyikük azonban visszautasította az orvosi ellátást – számolt be róla a The Associated Press.

A chicagói WGN News műsorában két szemtanúval beszélgettek, akik elmondták, hogy 19:50 körül sorban álltak egy látványosságnál, amikor észrevették, hogy a vidámparkban tartózkodó emberek menekülni kezdenek valami elől. Miután megtudták, hogy valaki lőni kezdett az emberekre, ők is futni kezdtek, végül épségben kijutottak a parkból.

Július 4-én hét ember halt meg egy másik tömeges lövöldözésben Chicagóban a július 4-i felvonulás során.

A címlapfotó illusztráció.