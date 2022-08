Új gázilleték Németországban: az emberekkel fizettetik ki az energiaválság árát

Új illetéket építenek be októbertől Németországban a földgáz árába az orosz szállítások visszafogása miatt a szolgáltatók támogatására. A lakosságnak így még az eddig vártnál is drágább lesz a fűtés télen. A Századvég energetikai üzletágának vezetője az M1-en arról beszélt, hogy amíg Európa számos országa attól tart, hogy nem lesz elég gázuk, az itthoni ellátás biztosítva van. Péntek óta már a korábbi megállapodásokon felüli gázt is szállítja Magyarországnak a Gazprom – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Saját bőrükön érzik a vásárlók az energiaválság miatt bevezetett takarékossági szabályokat Barcelonában. A spanyol kormány úgy döntött: a klímákat tilos 27 foknál hidegebbre állítani, télen pedig nem lehet 19 foknál melegebb az intézményekben. Az Egyesült Királyságban is nehéz idők jönnek. Sokan úgy készülnek, hogy a rezsiszámlák négyszer drágábbak lesznek, mint tavaly. Ráadásul a kormány vészhelyzeti terve azzal számol, hogy a téli időszakban a többórás áramkimaradások is rendszeressé válhatnak. Németországban sok helyen már most sincs éjszakai díszkivilágítás, és uszodákat is bezártak. A lakosság pedig októbertől akár ezer euróval is többet fizethet a rezsiért, mert a szolgáltatók rájuk terhelhetik költségeiket. A gázhiány miatt lassan ott tartanak, hogy az ipar és a lakosság igényét is korlátozni kell. Kapcsolódó tartalom Új illetéket vezetnek be a gázszolgáltatók veszteségeinek csökkentésére Németországban A szabály októberben lép életbe. Amíg Európa legtöbb országában hiánnyal küzdenek, és nem biztos, hogy lesz elég gázuk a télre, addig Magyarország ellátása biztosítva van – mondta Hortay Olivér, a Századvég energetikai üzletágvezetője az M1-en. Magyarországnak 10+5 éves szerződése van Oroszországgal évi 4,5 milliárd köbméter gáz szállítására, amit a két ország nemrég tovább bővített – emelte ki a szakértő. Kapcsolódó tartalom Németország lehet az első dominó, amit egy gázválság bedönthet – Interjú Hortay Olivérrel A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia és klímapolitikai üzletágvezetője arról is beszélt, hogy jelenleg a legnehezebb helyzetben Németország van, és a brüsszeli javaslat elsősorban őket segítené, ha bevezetnék. Magyarország gázellátása nemcsak a külföldi szállításokra támaszkodik, hanem a hazai forrásokra is. A kitermelést most tovább növelik, ugyanis jövő év elején már munkába állhat az első kút a Békés megyei Nyékpusztán. A 3700–4500 méteres mélységben becslések szerint akár 50 évre elegendő gáz is lehet. A kormány a rezsicsökkentéssel védi meg a magyar családokat az Európát sújtó energiaválságtól. Az augusztusban életbe lépett új szabályok az átlagfogyasztásig továbbra is mindenkinek olcsón biztosítják a villanyt és a gázt. Kapcsolódó tartalom Hamarosan megkezdődhet a földgáz kitermelése Magyarországon A kormány felgyorsította a szükséges hatósági eljárásokat. A villamos energiánál az átlagfogyasztási limit 2523 kilowattóra, a földgáznál pedig 1729 köbméter évente. A gáz köbméteréért 102, az áramért kilowattóránként 36 forintot kell fizetni, ami sokkal alacsonyabb a piaci árnál. A családok így évente több mint kétmillió forintot spórolhatnak a rezsiszámlákon.