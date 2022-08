Kiapadt folyómederből nőtt ki a mesebeli palota – VIDEÓ

Francois Monthoux másfél hónappal ezelőtt kezdte el az agyagszobrok építését a svájci Toleure folyó partján éves projektje részeként. A szárazság egyre nagyobb területen tette lehetővé számára az alkotást, így a szobrok mellett egy komplett kastélyrendszert is épített a folyó medréből származó agyagból – tájékoztat a Reuters.

Swiss artist Francois Monthoux has sculpted a sprawling model castle on the banks of Toleure river https://t.co/OPu5qpFBR6 pic.twitter.com/zFtWtOLSmy

— Reuters (@Reuters) August 15, 2022