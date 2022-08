Ismét orosz csapás érte Harkivot, többen megsebesültek

Az orosz erők a kelet-ukrajnai Harkiv megyeszékhely egyik lakónegyedére mértek csapást, a támadásban öt civil megsebesült, köztük ketten súlyosan – közölte hétfőn Oleh Szinyehubov, a régió kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

A hatóságok későbbi tájékoztatása szerint az egyik áldozat a kórházban belehalt sebeibe.

Ihor Terehov, a város polgármestere arról tájékoztatott, hogy ugyanabban a kerületben egy kilencemeletes ház tetejébe is becsapódott egy lövedék, az előzetes információk szerint ott senki sem sebesült meg. Az Ukrajinszka Pravda hírportál hozzáfűzte, hogy hétfőre virradóan orosz rakéták csapódtak be egy harkivi vállalat épületébe – ahol károkat okoztak az infrastruktúrában –, ezenkívül az orosz erők Csuhujiv várost is lőtték a megyében.

Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat jelentése szerint

a Donyeck megyében lévő Bilicke településen az oroszok rálőttek egy korábbi támadásuk miatt keletkezett tüzet oltókra.

A tűzoltók közül ketten megsebesültek, egyiküket intenzív osztályon ápolják.

Az ukrán légierő parancsoksága a Facebookon arról számolt be, hogy a légvédelem két nap alatt három K-52-es típusú orosz helikoptert lőtt le Donyeck megye fölött. A kijevi vezérkar legfrissebb, hétfői összesítése szerint eddig hozzávetőlegesen 43 750 orosz katona vesztette életét Ukrajnában.

Az ukrán erők megsemmisítettek 233 orosz repülőgépet, 195 helikoptert, 15 hadihajót, 1876 harckocsit, 4141 páncélozott harcjárművet, 985 tüzérségi és 136 légvédelmi rendszert, valamint 261 rakéta-sorozatvetőt.

Az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat hétfőn a Telegramon arra figyelmeztetett, hogy

a sorozatos orosz támadások miatt a zaporizzsjai atomerőmű jelenleg „a sugárzási és tűzveszélyes normák megsértésének kockázatával működik”.

A vállalat emlékeztetett arra, hogy a múlt hét óta lövik az orosz csapatok rakéta-sorozatvetőkkel a nukleáris létesítményt. A támadások következtében működésbe lépett az egyik energiablokk vészhelyzeti védelmi rendszere. A három energiablokkból most kettő működik.

Az Enerhoatom közlése szerint az ágyúzások súlyosan megrongáltak egy gáztartályt, más melléképületet, a szennyvíz-szivattyútelepet, valamint egy villamos kapcsolóberendezést is.

„Az orosz erők rálőttek az atomerőmű területén kívül elhelyezkedő tűzoltószertárra is, amely létfontosságú a tűz elleni védelemben. Továbbra is fennáll a hidrogén- és a radioaktív szivárgás veszélye, továbbá a tűzveszély is magas”

– emelte ki az Enerhoatom, hozzátéve, hogy az erőmű tárolója körül három sugárzásfigyelő érzékelő is megsérült.

„A zaporizzsjai atomerőművet továbbra is az orosz hadsereg ellenőrzi. Tekintettel arra, hogy lehetetlen előre látni a megszállók akcióit, az erőmű fizikai biztonságát fenyegető veszély továbbra is fennáll” – hangsúlyozta a vállalat.

Petro Andrjuscsenko, az Azovi-tenger partján fekvő Mariupol polgármesterének tanácsadója elmondta, hogy Oroszország elkezdte hazaküldeni a mariupoli lakosokat: múlt szombaton hatvan embert indítottak el Pszkovból vonattal.

„A visszadeportálás első ténye: az orosz Pszkovból, ahol a mariupoli lakosok gondot okoztak a helyi hatóságoknak, hazaküldik őket”

– írta hétfőn a telegramon.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester egy lapinterjúban – amelyből az Ukrajinszka Pravda idézett – figyelmeztette az ukrán főváros lakóit, készüljenek fel arra, hogy ezen a télen hideg lesz a lakásokban, fennakadások lehetnek a gáz- és áramszolgáltatásban.

„Kemény valóságban élünk, és különböző forgatókönyvekkel kell számolnunk. A gáz a kormány felelőssége, biztosítottak bennünket arról, hogy lesz gáz a lakosságnak, és nem fog drágulni. Ez egy elvárás. De nem zárjuk ki, hogy lehetnek terrorcselekmények, gázszivattyúk elleni támadások. Ezt a forgatókönyvet is figyelembe vesszük. Vásároltunk generátorokat, üzemanyagot ezekhez a generátorokhoz. Minden lehetséges és lehetetlent megteszünk, ami rajtunk múlik, hogy meleg legyen a lakásokban. Arra kérek viszont mindenkit, hogy meleg otthoni ruhát, meleg takarót készítsen elő, mert nem zárhatjuk ki, hogy a házakban több fokkal hidegebb lesz a kívánatosnál” – fogalmazott a polgármester. Hozzátette: nem kizárt az sem, hogy áramkimaradások lesznek.

Ivan Vihivszkij kijevi rendőrfőnök az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek adott interjújában arról számolt be, hogy a háború elején több mint 6500 fegyvert adtak ki a város lakóinak, hogy megvédjék magukat az orosz katonákkal szemben, ebből körülbelül ezret viszont már visszaszolgáltattak. Biztosított afelől, hogy a fegyvereket nyilvántartás szerint adták ki, és feljegyezték a szükséges adatokat.

Az ukrán parlament hétfőn újabb 90 nappal, november 21-ig meghosszabbította a hadiállapotot Ukrajnában, és ugyancsak támogatta a mozgósítás folytatásáról szóló elnöki rendeletet.

