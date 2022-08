Egy pillanatra sem enyhül a migrációs nyomás a déli határon. Péntek óta több mint 2600 esetben intézkedtek a hatóságok illegális bevándorlókkal szemben. Hónapok óta egyre többen próbálnak Magyarországra jutni, ráadásul ősszel a mostaninál is több migránsra lehet számítani. Ezért is döntött a déli határzár megerősítéséről a kormány, és továbbra is toborozzák a határvadászokat – számolt be az M1 Híradó.