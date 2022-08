Benyújtották a fellebbezést az Oroszországban börtönre ítélt amerikai kosárlabdázó érdekében

Brittney Griner amerikai kosárlabdázó ügyvédei benyújtották a fellebbezési kérelmet az orosz bíróság ítélete ellen, amely kábítószer-csempészet miatt 9 év börtönt rótt ki a sportolóra. Az amerikai kormányzat továbbra is fogolycsere keretében próbálja elérni szabadon engedését, a tárgyalások zajlanak.

A kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok játékosra augusztus 4-én egy Moszkvához közeli bíróság mondta ki az ítéletet.

Griner jogászai a The New York Times című lap beszámolója szerint azt közölték, hogy a fellebbezés elbírálása akár 3 hónapot is igénybe vehet, miközben orosz hivatalos források azt mondták, hogy minden jogi utat ki kell meríteni, és csak azután kerülhet szóba a tárgyalás egy lehetséges fogolycseréről.

Ezzel ellentétesen nyilatkozott a hétvégén Alekszander Darcsijev, az orosz külügyminisztérium Észak-Amerikáért felelős osztályának vezetője, aki – szintén a The New York Times szerint – azt mondta, hogy „politikai tárgyalások zajlanak az Egyesült Államokkal, amelynek része az Egyesült Államok által fogva tartott oroszok ügye, akiknek elengedését várja Oroszország Brittney Griner szabadsága fejében”.

Darcsijev a TASZSZ orosz hírügynökségnek megerősítette, hogy Oroszország az Egyesült Államokban bebörtönzött oroszfegyver-kereskedő, Viktor Bout elengedését várja, és azt is közölte, hogy a fogolycsere alanya lehet Brittney Griner mellett egy másik amerikai, Paul Whelan korábbi katona, akit Oroszországban kémkedésért ítéltek börtönre.

Brittney Grinert idén februárban vették őrizetbe a moszkvai repülőtéren, amikor orosz klubcsapatához utazott vissza. Csomagjában kábítószer-tartalmú készítményt találtak. A tárgyalás során beismerte bűnösségét, elnézést kért tettéért, és hangsúlyozta, véletlenül tette bőröndjébe a kannabiszt tartalmazó üveget.

A bírósági ítélet szerint a 9 év börtönbüntetés kiszabásánál figyelembe vették a részleges beismerést, a bocsánatkérést, Griner egészségi állapotát, valamint jótékonysági tevékenységét.

Az amerikai külügyminisztérium az ítélethirdetés után jelezte, hogy fenntartja álláspontját, miszerint Brittney Grinert jogtalanul tartóztatták le.