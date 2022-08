Angliában rezsistopot és különadókat követelnek az elszabaduló energiaárak miatt

Nagy-Britanniában is növekszik az állami beavatkozás iránti igény: a Munkáspárt hatóságilag rögzített árakkal, valamint energetikai cégekre kivetett különadókkal segítené a lakosságot az ország évtizedek óta nem tapasztalt megélhetési válságában. A legnagyobb ellenzéki párt szerint a kormánynak ideje lenne végre az emberek érdekeit figyelembe venni. Előrejelzések szerint októberre egy brit háztartás éves gáz- és villanyköltsége meghaladhatja a másfél millió forintnyi összeget.

Nagy-Britannia legnagyobb ellenzéki pártja hétfőn az energiaárak felső határának befagyasztására szólította fel a kormányt – számolt be a Reuters nemzetközi hírportál.

Az országban évtizedek óta nem tapasztalt megélhetési válságban a Munkáspárt ezzel a lépéssel segítene a lakosságnak megbirkózni a várhatóan ismét jelentősen emelkedő rezsiköltségekkel.

A munkáspárt vezetője, Keir Starmer elmondta, pártja kormányra kerülése esetén az energiaköltségeket a jelenlegi szinten, azaz évi 1971 fontban (907 ezer forint) maximalizálná, az intézkedést októbertől vezetnék be, hat hónapos időtartamra.

A hatóságilag rögzített ár költségeit az olaj- és gázipari vállalatokra kivetett, 8,1 milliárd fontot kitevő külöandó kiterjesztésével fizettetnék ki, ami szintén a Munkáspárt kiemelt tervei között szerepel.

A Munkáspárt képviselője azt is elmondta, hogy a különadókat januárig visszamenőleg vezetnék be, egyúttal pedig megszüntetnék a kormány által az energetikai vállalatoknak nyújtott beruházási kedvezményeket. Mindez lehetővé tenné, hogy az érintett cégek adómegtakarítást kapjanak cserébe azért, hogy többet fektetnek be be az olaj- és gáztermelésbe.

A Keir Starmer által sürgősségi csomagnak nevezett intézkedés meglátásuk szerint hosszabb távon is csökkentené a rezsiköltségeket, mivel a párt hosszú távú tervei között szerepel mintegy 19 millió brit otthon leszigetelése, ami egyúttal a folyamatos áremelkedéseket is csökkentené. A Bank of England előrejelzése szerint a jelenleg is évtizedes rekordokat döntögető infláció októberben valószínűleg meghaladja a 13 százalékot.

A Reuters szerint az ellenzéki párt terve mindenképpen nyomásgyakorlást jelent a leendő kormányra, különösen Liza Truss külügyminiszterre és Rishi Sunak volt pénzügyminiszterre. Boris Johnson lemondása után ugyanis várhatóan a két konzervatív párti politikus száll versenybe a miniszterelnöki posztért, márpedig az energia-áremelkedés problémájában eddig mindketten korlátozott segítséget ígértek.

A kormány a napokban közölte, hogy mintegy 37 milliárd fontos segélycsomagot kínál, amelynek keretében a legkiszolgáltatottabb háztartások közül 8 millióan kapnak 1200 font, azaz körülbelül 550 ezer forint közvetlen támogatást. Az intézkedést nem csupán az ellenzék, de karitatív szervezetek is kritizálták, annak elégtelen volta miatt.

Paul Johnson, az Institute for Fiscal Studies gazdasági kutatóintézet igazgatója szerint a Munkáspárt tervének megvalósítása körülbelül 60 milliárd fontba kerülne, mindezek ellenére azonban valószínűleg egy évig működőképes lehetne. „Ha ezt akarják elérni, akkor ezt kell tenniük, de el kell ismerni, hogy ez egy nagyon drága dolog” – nyilatkozta a szakértő a BBC-nek.

A Cornwall Insight gazdasági elemzésekkel foglalkozó csoport becslése szerint

a britek éves átlagos gáz- és villanyszámlája októberben 3582 fontra, azaz több mint egymillió-hatszázezer forintra emelkedik, januárban pedig elérheti a 4266 fontot, ami majdhogynem kétmillió forintot tesz ki.

Brit jótékonysági szervezetek folyamatosan arra figyelmeztetnek, hogy emberek milliói kerülhetnek egzisztenciális válságba, ha a kormány rövid időn belül nem nyújt a lakosság számára hathatós segítséget.

