Robbanás történt egy jereváni piacon, legalább ötvenegyen megsérültek - VIDEÓ

Egyelőre nem tudni, mi okozta a délutáni órákban történt robbanást a Szurmalu nagybani piacon. A tűzoltók vasárnap kora este is küzdöttek a lángokkal a robbanás helyszínén, hat járművel, további tíz útban volt a helyszín felé – közölte a tárca.

An explosion occurred in the “Surmalu” shopping center in #Yerevan, the Armenian Ministry of Emergency Situations reports.

According to preliminary information, there are victims. pic.twitter.com/ZAVcI6umqg

— NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2022