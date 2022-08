Legkevesebb 40 halottja van egy egyiptomi kopt templomban pusztító tűznek

Legkevesebb negyven halálos áldozata van egy tűznek, amely egy kopt ortodox templomban pusztított vasárnap Egyiptomban.

A katasztrófa a Gíza város Imbaba negyedében található, Abu Szifin szentről elnevezett templomban történt. A tűz elzárta az egyik kijáratot a misére összegyűlt mintegy ötezer hívő előtt, emiatt pánik tört ki és többeket agyontapostak.

A kopt ortodox egyház az AP hírügynökséget 41 halálos áldozatról és 14 sebesültről tájékoztatta. A német dpa hírügynökségnek ugyanezt a számot erősítették meg egyiptomi orvosi források. A Reuters hírügynökség „legalább” 35 halálos áldozatról és 45 sebesültről adott jelentést.

#Update: Video from the scene of the fire that engulfed a historic church in #Cairo, #Egypt, killing more than 40 people.#BreakingNews More: https://t.co/JVIIliUEuz pic.twitter.com/LplY79TtoQ — Al Bawaba News (@AlBawabaEnglish) August 14, 2022

A tűz okát egyelőre nem ismerik. A rendőrség közleménye szerint az első vizsgálatok elektromos zárlatra utaltak.

BREAKING: 35 Christians killed, 45 injured in a Church fire during Sunday service in Giza city in Egypt. My thoughts and prayers are with the victims today. 🇪🇬🇮🇱 pic.twitter.com/743y4mRfL4 — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) August 14, 2022

BREAKING NEWS: ALLEGEDLY 55 PEOLE HAVE “DIED” IN A FIRE THAT ERUPTED IN A CHURCH IN THE CITY OF “GIZA” IN EGYPT! pic.twitter.com/LA4hsAxHZw — @BREAKING NEWS (@DknMohammed) August 14, 2022

Abdel Fattáh esz-Szíszi elnök telefonon beszélt II. Tavadrosz kopt keresztény pápával, hogy kifejezze neki részvétét a tragédia miatt – közölte az elnöki hivatal.

„Figyelemmel kísérem a tragikus baleset fejleményeit” – írta esz-Szíszi a Facebookon. „Minden érintett állami szervet és intézményt utasítottam, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést, és azonnal foglalkozzanak a balesettel és annak következményeivel”.

Az egyiptomi keresztények az ország 90 millió lakosának mintegy 10 százalékát teszik ki, és régóta panaszkodnak hátrányos megkülönböztetésére a muszlim többségű országban.