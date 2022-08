Futószalagon érkeznek az amerikai fegyverek Tajvanba, de nem sokra mennek vele

A kínai fenyegetésre hivatkozva Tajvan azonnali hatállyal megújította katonai szerződését az Egyesült Államokkal: az új rakétavédelmi egyezmény értelmében a következő hónapokban több mint 80 millió dollár értékben érkeznek új, nagyobb hatótávolságú elfogórakéták a szigetországba. Katonai szakértők szerint azonban az új típusú fegyverek korántsem jelentenek majd egyet a teljes légvédelemmel.

A növekvő kínai katonai fenyegetésre hivatkozva az Egyesült Államok és Tajvan megújította a két ország között érvényben lévő rakétatechnikai szerződését, amelynek célja a sziget Patriot rakétavédelmi rendszerének korszerűsítése – közölte az Asia Times. A kontraktust a tajvani védelmi minisztérium augusztus 11-én jelentette be. Az ország jelenleg a Patriot Advanced Capability 2 (PAC-2), valamint a PAC-3 Guided Enhancement Missiles (GEM) nevű rendszereket üzemelteti. A lap beszámolója szerint a 83 millió dolláros szerződés a következő négy és fél évben a tajvani Patriot-ütegek korszerűsítését, teljesítményének növelését segíti elő. A megnövelt hatótávolságú szabvány 600 kilométer távolságban lesz képes ballisztikus rakéták semlegesítésére.

A hivatalosan már megkezdődött, idén július 20-tól 2026. december 31-ig tartó program a felek reményei szerint már

hatékony fellépést biztosít a kínai rakétafenyegetések és a tajvani légtér sorozatos megsértése ellen.

A tajvani rakétaelhárító rendszer frissítése nem a mostani szerződés megújításával kezdődött: a lap felidézi, hogy a sziget tavaly PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) típusú, a sztenderd lövedéknél szintén nagyobb hatótávolsággal rendelkező rakétákat vásárolt az Egyesült Államoktól, ám az első rakományt csak 2025-ben szállítják le.

„Az amerikai-tajvani szerződés célja a tajvani Patriot rakétavédelmi rendszerek eredeti harcképességének fenntartása, de a (program) létrejöttével nem emelkedik majd a tajvani rakéták száma – jegyezte meg Lu Li-shih, a tajvani haditengerészeti akadémia egykori oktatója.

Kína Tajvan körüli hadmozgásai, valamint az ország légtere felett lezajlott rakétagyakorlatai, amelyek Nancy Pelosi amerikai képviselőházi elnöknek a szigetre tett közelmúltbeli látogatását követően zajlottak, rámutathattak a tajvani rakétavédelem gyengeségeire, ami indokolttá tette a légvédelem megerősítését. Az Asia Times ugyanakkor hangsúlyozza:

annak ellenére, hogy a világ egyik legfejlettebb rakétavédelmi rendszereként tartják számon, a Patriot bizonyos harci helyzetekben hatástalan lehet.

Jeffrey Lewis amerikai katonai szakértő, a kaliforniai Monterey-i Middlebury Nemzetközi Tanulmányok Intézet professzora egy 2018-ban írt cikkében mutatta be a szaúd-arábiai Patriot-rakétarendszerek hatástalanságát, amely a jemeni Houthi lázadók által használt ballisztikus rakétákkal szemben maradt alul. A szakértő arra is rávilágított, hogy az amerikai hadsereg a minél gyümölcsözőbb értékesítés céljából a korábbi években feltehetően manipulálta a Patriot teljesítményére vonatkozó statisztikákat. Példaként említette az 1991-es Öbölháborút, ahol azt állították, a rakétavédelmi rendszer 47 ballisztikus rakéta közül 45-öt semlegesített, később azonban ezt az adatot 50 százalékra módosították.

A Patriot-rendszer ugyanakkor nem csupán a ballisztikus rakéták, hanem a vadászgépek semlegesítésében is korlátozott képességekkel rendelkezhet. Mindezt Kris Osborne amerikai katonai védelmi szakértő is megerősítette, hozzáfűzve, hogy a Patriot rendszereket alapvetően nem a vadászgépek elleni védekezésre szerelték fel. Megjegyezte: bár képes lehet a ballisztikus rakéták és több manőverező célpont követésére és megsemmisítésére is,

a Patriot a támadó vadászgépek lelövésére már nem képes, mivel az alacsonyan repülő célpontok a rendszer gyenge pontjai közé tartoznak.

A szakértő szerint mindezt az iráni drónok szaúdi olajlétesítmények elleni sikeres támadásai is mutatják, ahol a Patriot tehetetlennek bizonyult.

A címlapfotó illusztráció (Forrás: Shutterstock)