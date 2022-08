Több helyen heves viharok csaptak le, sárlavina mosta el az utcákat

Európa több pontját is hatalmas viharok érték el. Spanyolországban halálos áldozatot is követelt, amikor erős szél csapott le egy zenei fesztiválra. A színpad egy része ráomlott a résztvevőkre, többen megsérültek, hárman súlyosan. Olaszországban pedig már a heves esőzés okozott villámáradást: Calabria nyugati partvidékén sártengerré változtak a tengerparti utcák – számolt be az M1 Híradója.

Európa több pontját is hatalmas viharok érték el Heves széllel csapott le a vihar a Medusa Fesztiválra Spanyolországban, szombat kora hajnalban. A közösségi oldalakra feltöltött felvételek szerint a központi színpadról óriási darabok szakadtak le, amelyek a tömegre zuhantak. A fesztiválozók feje felett forgatta a szél a színpadelemeket és mindenféle tárgyakat. A szélvihar megtépázta a nagyszínpadot és több más építményt is. A felborult állványzatok alól először a fesztivál résztvevői kezdték kimenteni bajba jutott társaikat. „Minden nagyon gyorsan történt. Erős szél támadt, szemerkélő eső mellett. Igazság szerint abban a pillanatban eléggé megijedtünk” – mondta egy szemtanú. A balesetben egy ember meghalt, sokan megsérültek, közülük többen súlyosan. A fesztivál szervezői a résztvevők, a fellépők és a területen dolgozók biztonságára tekintettel felfüggesztették a programokat és kiürítették a területet. Szombat reggel, illetve délelőtt mindenki összepakolt és hazaindult. A spanyol nemzeti meteorológiai ügynökség jelentése szerint a régióban 82 kilométer/órás széllökéseket és hirtelen hőmérséklet-emelkedést regisztráltak. Eközben az olaszországi Szicíliában heves zivatar sújtotta Calabria nyugati partvidékét. Az eső villámáradásokat okozott, amelyek sártengerré változtatták az utcákat, sok parkoló autó is megrongálódott. Óriási pusztítást okozott a rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék, amelyet képtelen volt elnyelni a csatornarendszer. A kis tengerparti üdülővároska, Scilla egyes utcáit teljesen eltorlaszolta a sár és a törmelék. A villámáradat tönkretette a strandot is. A címlapfotó illusztráció.