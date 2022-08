Sötétbe borult a kölni dóm

Miután több német város is úgy döntött, hogy megpróbál energiát spórolni, Köln városa is bejelentette, hogy kikapcsolja híres műemlékeinek éjszakai világítását. A városban az utcai lámpákat is később oltják fel és korábban kapcsolják le, este 11 órától pedig jelentősen csökkentik a fényeket.