Nyilvánosak a lefoglalt dokumentumok – Trump szerint szükségtelen volt az FBI-razzia

A Fox News által áttekintett végzés szerint Bruce Reinhart amerikai bíró augusztus 5-én írta alá a parancsot, amely felhatalmazza az FBI-t, hogy „2022. augusztus 19-én vagy azelőtt” és „napközben 6:00 órától 22:00 óráig” végezze el a házkutatást.

A házkutatási parancsot és az akció során lefoglalt iratok jegyzékének nyilvánosságra hozatalát Reinhart bíró péntek délután hivatalosan is engedélyezte. A parancs szerint „a kutatandó helyszínek közé tartozott a „45-ös iroda”, az összes raktárhelyiség, valamint az ingatlanon belül minden más helyiség vagy terület, amelyet az exelnök és személyzete használ vagy használhat, és amelyben dobozokat vagy dokumentumokat lehet tárolni, beleértve a birtokon lévő összes építményt vagy épületet.” A felhatalmazás nem terjedt ki a Mar-a-Lago tagjai által elfoglalt vagy Trump és személyzete által nem használt területek átkutatására.

A Fox News továbbá hozzátette: a lefoglalt iratok jegyzéke szerint az FBI ügynökei mintegy 20 doboznyi anyagot vittek el a birtokról.

Nyilvánosságra hozták az amerikai hatóságok a Donald Trump floridai házában tartott hétfői kutatás jegyzőkönyveit, amelyekből kiderül, hogy a volt elnöktől minősítettnek tartott iratokat is lefoglaltak.

Az ilyen kormányzati minősítési szint alá tartozó iratok között szerepelhetnek emberi hírszerzési információk, illetve olyan információk, amelyek nyilvánosságra kerülése veszélyeztetheti az Egyesült Államok és más nemzetek közötti kapcsolatokat, valamint a külföldi hírszerzők életét. A minősítés azonban az Egyesült Államok elnökének mindennapi működésével kapcsolatos nemzetbiztonsági információkat is magában foglalhatja – mutatott rá az amerikai hírcsatorna.

