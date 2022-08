„Mint egy golyó, amely nem nyugszik, amíg el nem éri célpontját” – a Salman Rushdie elleni támdást ünneplik Iránban

Az írót a fején és a hasán érték a késszúrások, az AP hírügynökség helyszínen tartózkodó riportere 10–15 szúrásról számolt be. Salman Rushdie-t máj-, ideg- és szemsérülésekkel vitték kórházba, egyik szemét valószínűleg el fogja veszíteni – közölte Andrew Wylie, Rushdie ügynöke.

Salman Rushdie-ra 1989-ben Irán egykori vallási vezetője, Ruhollah Homeini ajatollah iszlám halálos ítéletet – fatvát – mondott ki az egy évvel korábban megjelent, Iránban istenkáromlás miatt betiltott könyve, a Sátáni versek miatt. Rushdie fejére több millió dolláros vérdíjat tűztek ki, évekig bujkálnia kellett.

A könyv állítólag sértette Mohamed prófétát és a Koránt, Homeini pedig Rushdie halálos ítélete mellett arra is felszólította a muszlimokat, hogyha ők maguk nem tudják megölni az írót, akkor hívják fel rá azok figyelmét, akik erre képesek – emlékeztetett a brit lap.

Az NBC New York jelentése szerint Hadi Matar közösségi média fiókjaiból kiderült, hogy szimpatizált a síita ügyekkel, beleértve az iráni Forradalmi Gárda támogatását is.

A Daily Mail szerint az iráni kormány támogatói dicsérték a Salman Rushdie ellen elkövetett támadást, mondván Homeini fatvája 33 év után végre tettekké vált.

A brit lap arra is felhívta a figyelmet, hogy a merényletet üdvözlők között volt Kayvan Saedy konzervatív iráni szakértő is, aki a Twitter-oldalán közölte, a tett „gratulációt érdemel: hamarosan Salman Rushdie pokolra jutását fogjuk ünnepelni”, továbbá képeket is megosztott az író könyve miatti tüntetéssorozatokról, és hozzátette: „az ítélet végrehajtása több száz millió muszlim követelése volt”.

Az iráni nukleáris tárgyalócsoport egyik vezető tanácsadója, Seyed Mohammad Marandi szintén Twitter-oldalán a következőket írta: „nem fogok egy könnycseppet sem hullatni egy olyan íróért, aki végtelen gyűlöletet és megvetést áraszt a muszlimok és az iszlám iránt.”

I won’t be shedding tears for a writer who spouts endless hatred & contempt for Muslims & Islam. A pawn of empire who poses as a Postcolonial novelist.

But, isn’t it odd that as we near a potential nuclear deal, the US makes claims about a hit on Bolton… and then this happens? pic.twitter.com/zFu9qhd3Qq

— Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) August 12, 2022