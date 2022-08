Faaprító darálta be a 17 éves fiút, esélye sem volt

A 17 éves Isiah M. Bedocs, a Coplay munkatársa egy faeltávolítási munkában segített, amikor kedden a ruhája beleakadt a faaprítóba. A csapat napok óta irtotta a fákat a környéken. Egy helyi lakos elmondása szerint, körülbelül tíz fát szerettek volna eltávolítani a környékről – írja a The New York Post.

