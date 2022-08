Tönkretették a transz kávézót a radikális baloldali alkalmazottak

Egyre gyakrabban bukkannak fel olyan történetek az Egyesült Államokban, amelyek tökéletesen összefoglalják a radikális baloldal gondolkodásának abszurditását. Jól illeszkedik ebbe a sorba a Mina's World nevű kávézó sztorija, amelyet az alapítók Philadelphia első "QTPOC tulajdonú és működtetésű" kávézójaként marketingeltek. Hogy az is értse, aki nem ismeri a legújabb woke terminológiát, QTPOC a queer and trans person of color rövidítése.

A Mina’s World nevű kávézót két transz aktivista, Egghart és Parikh nyitotta meg, közösségi térnek szánták, ahol a betérők „egy csodálatos kávét kaphatnak, ami nincs fehérre mosva”. Hogy ez alatt mit értettek, ki tudja, de azért gyaníthatjuk, hogy valahol a fehér felsőbbrendűség elleni harchoz lesz köze. – számolt be a történetről a Daily Wire. A kávézót felkapta a gasztrosajtó, az aktivista tulajdonos pedig elmesélte rossz tapasztalatait: korábbi munkahelyein a fehér tulajdonosok elhanyagolták a fekete és transz alkalmazottak védelmét. Ezért is döntött saját üzlet nyitása mellett, édesanyjának anyagi támogatásával, aki üzlethelyiséget biztosított az egyik tulajdonában lévő épületben. A Mina’s World 2020-ban nyitotta meg kapuit az első vásárlók előtt, színes bőrű queer philadelphiaiak és cisz-fehér szövetségeseik élvezhették a bűntudat nélküli kávét. Sikeresen beindult az üzlet, de a progresszív álca lehullott, amikor tavaly elindult egy Instagram-fiók, Mina’s World Workers néven. Már a legelső posztban kizsákmányolással, feketeellenességgel, és egy sor más bűnnel vádolták meg a tulajokat a kávézó munkatársai. Bár nagyon kevés konkrétummal szolgáltak, egy kifejezetten elnyomó munkahely képét festették le – azt a fajta fehér felsőbbrendűségi kávézót, amelyről annyit panaszkodtak korábban az aktivisták. Fájdalomdíjként nem kevesebbet, mint tulajdonjogot kértek a kávézóból. Nem telt el sok idő, és egy Instagram Live-ban Egghart és Parikh megvallották bűneiket a világnak. “Bűnrészesek vagyunk az 52. utca dzsentrifikációjában és feketék ellenességében” – ismerte el komoran Egghart. Bejelentették, hogy meghajolnak a dolgozók követelései előtt, és a Mina’s World és az épület tulajdonjogát átadják a baristáknak. Csak akadt egy kis probléma: az épület valójában nem a két QTPOC vállalkozóé volt, hanem Egghart édesanyjáé. Az asszony koreai bevándorlóként sok tanulással és kemény munkával vált sikeres vállalkozóvá. Neki tényleg sikerült megvalósítania a semmiből az amerikai álmot, így nem engedett a baloldali munkavállalók követeléseinek. Ahelyett, hogy átadta volna az üzletet az alkalmazottaknak, Eunjoo úgy döntött, elege van a proletárlázadásból, és eladásra kínálta az épületet. Az elégedetlenkedő alkalmazottak gyűjtést indítottak, hogy megvásárolhassák az épületet a nőtől. De nem jött össze elegendő pénz. Így a Mina’s World bejelentette, végleg bezárja a boltot. A forradalom felfalta gyermekeit, és kávéval öblítette le. A fotó illusztráció.