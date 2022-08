Napernyő végzett egy strandolóval

Életét vesztette egy 63 éves strandoló szerdán a dél-karolinai Garden City strandon, miután egy meglazult napernyőt felkapott a szél, majd ereszkedése közben mellkason szúrta őt – közölték a hatóságok.

Beachgoer killed after umbrella impales her in the chest in South Carolina https://t.co/dnPQBvgHoF

