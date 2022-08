Megkéselték a világhírű írót

Az információ szerint Rushdie a New York nyugati részén található Chautauqua Intézet előtti színpadon tartott előadást, amikor egy férfi felment a színpadra és lesújtott rá. Az egyelőre nem világos, hogy megütötte, vagy megszúrta. Az író összeesett, a támadót elfogták.

BREAKING: Author Salman Rushdie has been attacked as he was about to give a lecture in western New York. An @AP reporter witnessed a man storm the stage at the Chautauqua Institution and begin punching or stabbing Rushdie as he was being introduced. https://t.co/bVTbfkLjyL

— The Associated Press (@AP) August 12, 2022