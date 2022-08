Ilyet még nem látott! Repülő tetején utazott egy 93 éves néni

„Be akarom bizonyítani, hogy még mindig képes vagyok rá” – mondta az idős hölgy, aki egy repülőgép tetején állva emelkedett a levegőbe.

A wing walking közben az ember a gép szárnyán kapaszkodik, vagy a tetején áll, miközben az ide-oda repül és manőverezik.

Elképesztő felvételek készültek arról a 93 éves nagymamáról, aki ötödszörre hajtja végre a wing walking nevű vakmerő mutatványt. Betty Bromage a repülés szerelmese, elmondása szerint be akarta bizonyítani, hogy ilyen idősen is lehet szeretni az extrém sportokat – írja a The New York Post.

A felvételen látható, ahogy a repülőgép az idős hölggyel a fedélzetén felemelkedik, magas sebességfokozatba kapcsol, majd 360 fokos fordulatot tesz a levegőben. A gloucestershire-i nyugdíjas a merész repülésével egy helyi hospice számára szeretett volna pénzt gyűjteni.

„Sok dolgot nem tudok már megtenni, de a jótékonyság érdekében ezt igen, és ezzel segíteni tudok másokon” – mondta az idős hölgy.