Drasztikus drágulásra készülnek Németországban és Nagy-Britanniában is

Olaf Scholz szerint Németországban nem lesznek zavargások az elszabaduló energiaárak miatt. A kancellár arról is beszélt, hogy helyes döntés volt kivenni a földgázt az uniós szankciók alól, mert Németország nagyban függ az orosz szállításoktól. Az Egyesült Királyságban is óriási a drágulás, ráadásul van olyan szakértő, aki szerint a télen több órás áramkimaradások is lehetnek majd, mert nem lesz elég gáz – számolt be az M1 Híradója.

Folyamatosan rakodják a szenet a partra a Rajnán érkezett uszályokról Duisburg mellett. A rakomány Oroszországból érkezett, még a hónap elején életbe lépett behozatali tilalom előtt indult el Németország felé. Számos másik uszállyal együtt, ugyanis a kereskedők igyekeztek a lehető legtöbb szenet beszerezni a téli szezon előtt. A német és a brit kormány is drasztikus drágulásra és energiahiányra készül A német kormány korábbi álláspontjával ellentétben az ország nem mondhat le a fosszilis energiahordozókról az energiaválság hatásainak csökkentése érdekében – erről beszélt berlini sajtótájékoztatóján a német kancellár. Olaf Scholz szerint a kormány már fontos lépéseket tett ezügyben a gázellátás várható zavarai miatt. Gondoskodtunk arról, hogy a széntüzelésű erőművek újra üzembe helyezhetőek legyenek. Az elsők már működnek, a többi üzemeltetővel pedig tárgyalunk. Azt is vizsgáljuk, hogy szükséges-e a három még meglévő atomerőművet egy kicsit tovább üzemben tartani – mondta a kancellár. Olaf Scholz szerint helyes döntés volt a szankciókból kihagyni az orosz földgázt, mert számos keleti uniós tagállam mellett részben Németország is erősen függ az orosz gázszállítástól. Néhány napja hangoztatott véleményével szemben ugyanakkor a kancellár most azt mondta: nem hiszi, hogy a háború okozta drágulás zavargásokhoz vezetne. Pedig a németeket erősen sújtják az elszabadult energiaárak. Egy az árakat összehasonlító portál adatai szerint az átlagos német háztartás – a magyar értékekhez hasonlóan – nagyjából 1700 köbméter gázt fogyaszt egy évben. Ezért a jelenlegi árak szerint 3240 eurót, vagyis több mint 1,3 millió forintot kell fizessen egy német állampolgár rezsire, ami majdnem háromszorosa az egy évvel ezelőtti árnak. De hamarosan újabb drágulás várható. Októbertől akár ezer euróval is nőhet a németek rezsiköltsége, ugyanis a szolgáltatók a lakosságra terhelhetik költségeiket. A kancellár most azt mondta: a lakosság pontosan tudja, hogy a kormány minden tőle telhetőt megtesz, és megérti, hogy nehéz idők előtt áll az ország. Kapcsolódó tartalom Hamvasztás gáz nélkül: a német krematóriumok keresik az energiaválság megoldását Újabb rendhagyó módszerrel csökkentené a gázfelhasználást a német temetkezési szektor. Nehéz idők jönnek az Egyesült Királyságban is Az iparági becslések a még kihirdetés előtt álló új ársapkákkal októbertől duplájára nő az energia ára. Ez azt jelenti, hogy a korábbi emeléssel együtt a rezsiszámlák már négyszer akkorák lesznek, mint tavaly. A brit energiafelügyelet arra figyelmeztetett, hogy ha marad a tendencia, jövőre a 4200 fontot – 2 millió forintot is elérheti egy átlagos háztartás rezsiszámlája. Az energiaválság az egyik legfontosabb téma a konzervatív párt két kormányfőjelöltjének vitáiban is. Liz Truss jelenlegi külügyminiszter elsősorban az adók csökkentésével orvosolná a helyzetet, ami szerinte egyszerre hagyna több pénzt az embereknél és gyorsítaná a gazdaságot. Rishi Sunak volt pénzügyminiszter, a másik jelölt pedig egy szerdai tévéinterjúban úgy fogalmazott: a kormánynak morális kötelessége, hogy segítse az embereket az energiaszámlák kifizetésében. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy sajtójelentések szerint a kormány vészhelyzeti terve azzal számol: a téli időszakban több órás áramkimaradások is rendszeressé válhatnak, ha az ország nem tudja pótolni a kieső gázmennyiséget. Egy neves brit fogyasztóvédelmi szakember pedig úgy fogalmazott: az energiahelyzet legalább akkora válságot fog eredményezni, mint a koronavírus-járvány. Kapcsolódó tartalom Rekordmennyiségű áramot lopnak a britek 13 százalékkal nőtt meg az áramlopások száma az Egyesült Királyságban, és az esetek töredékében született csak bírósági ítélet.