A hetedikről gyermekével a karjában ugrott le az anya

Az eset még 2021 szeptemberében történt, azonban a nő barátja most először beszélt nyíltan a tragikus eseményről. Az édesanya családja kizártnak tartja, hogy lányuk öngyilkos lett, azonban párja elmondása szerint nagyon határozott és megtervezett volt a cselekedete. A rendőrségi dokumentumokból, valamint a férfi nyilatkozatából hátborzongató részletek derültek ki a tragikus napról.

Közel egy éve vetette magát a mélybe egy anya a Petco park legfelső szintjéről – a San Diego Padresnek otthont adó kaliforniai baseballstadionról kétéves kisfiával a karjában. Mindketten azonnal életüket vesztették. Tíz hónap elteltével a nő párja most először nyilatkozott arról, mi is történt ezen a tragikus napon – írja a New York Post.

Christopher Browning elmondta, hogy barátnője, a 40 éves Raquel Wilkins a halálát megelőző napokban feltűnően furcsán viselkedett, internetes keresési előzményeiből pedig kiderült, hogy többször rákereset az öngyilkosság módszereire, valamint eszközeire is.

A férfi elmondta, hogy a meccs napján Wilkins kétszer is beszélt arról, hogy mekkora magasságra van ahhoz szükség, hogy egy esés végzetes legyen.

Mielőtt bekövetkezett a tragédia, Raquel Wilkins vattacukrot vett fiának, a kétéves Denzel Wilkins-Browningnak, és megkérte párját, hogy készítsenek egy közös családi képet – emlékezett vissza a megtört apa. Elmondása alapján párja nagyon boldognak tűnt ezen a napon.

Míg Browning azt hitte, hogy szimplán csak gyönyörködnek a felső lelátókról a kilátásban, társa meredten bámult maga elé, majd megtette az elképzelhetetlent.

„Olyan gyorsan történt mindent” – mondta Browning. Barátnője gyermekükkel a kezében fellépett egy padra, majd másodpercekkel később 25 métert zuhantak a mélybe. A férfi azonnal tudta, hogy mindketten életüket vesztették.

„Csend volt” – emlékezett később. „Kísérteties csend, mint egy filmben.”

Az eset 2021 szeptemberében történt, a férfi most beszélt először nyíltan a tragikus eseményről. Wilkins családja kizártnak tartja, hogy lányuk öngyilkos lett, azonban Browning elmondása szerint a nő cselekedete nagyon határozott és megtervezett volt. A férfi állítását egy szemtanú is megerősítette.

A szemtanú a rendőrségnek elmondta, hogy az ugrás száz százalékban szándékos volt. „Annyira nyugodt volt a viselkedése. Még csak le sem nézett” – mondta a nő a rendőrségi jelentés szerint.

Azt, hogy a Petco parkban öngyilkosság történt, a rendőrség négy hónapos alapos és átfogó nyomozást követően erősítette meg. A rendőrségi jelentésből az is kiderült, hogy a nőt korábban depresszióval diagnosztizáltak.

Browning egy interjúban elmondta, úgy érzi, itt az ideje elfogadnia, hogy barátnője és gyermeke nincs többé.