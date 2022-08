Migráns késelt egy német városban, a szír támadó áldozata súlyos sérüléseket szenvedett

Megkéseltek egy nőt a németországi Wuppertal város bevándorlási hivatalában, csütörtök reggel. A nő súlyos sérüléseket szenvedett. A bűncselekmény gyanúsítottja egy 20 éves szír férfi – számolt be az M1 Híradója.

Migráns késelt egy német városban

A 350 ezer fős lakosságú Wuppertal városában valamivel reggel 9 óra előtt egy 20 éves szír származású férfi késsel támadt az Integráció Házában dolgozó nőre. Az ott dolgozók fogva tartották a férfit a rendőrség kiérkezéséig, majd átadták őt a hatóságoknak.

Az migráns az áldozatot a vállán többször megszúrta. A sebesült nőt kórházba szállították, sérülései súlyosak, de nincs életveszélyes állapotban.

A nyomozás folyamatban van az elkövető ellen, azonban azt még nem tudni, hogy mi motiválhatta a támadó tettét.

Az ügyben megszólalt Wuppertal polgármestere, Uwe Schneidewind is, aki szörnyűnek nevezte a történteket, és kifejezte a tiszteletét a hivatal dolgozói felé. Az információk szerint az alkalmazottak sokkos állapotba kerültek a támadást követően, jelenleg pszichológusok kezelik őket, emiatt az intézmény átmenetileg szünetel.

Észak-Rajna–Vesztfália tartomány városában él a legtöbb migráns. Az illegális bevándorlók állandó problémát jelentenek Wuppertalban. A helyi rádió például arról számolt be, hogy az ügyészség eljárást indított egy 39 éves migráns ellen, akiről kiderült, hogy korábban részt vett a szír polgárháborúban, és az al-Kaidához is csatlakozott. A férfi a vádak bebizonyosodásával tíz év börtönbüntetésre is számíthat.

(A címlapfotó forrása: MTI/EPA/NEWS5)

Kapcsolódó tartalom