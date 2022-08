Közel 80 autót temetett el a villámárvíz a Halál-völgyben

A Kalifornia területén fekvő Halál-völgy (Death Valley) a világ egyik legszárazabb és legforróbb helye, ahol augusztus 5-én alig három óra alatt az éves csapadék háromnegyede lezúdult.

A Halál-völgy Nemzeti Park és az Earth Observatory számolt be az „ezerévente egyszer” előforduló csapadékmennyiséggel járó eseményről.

Néhány napja már tartott a csapadékkal járó időjárás a kaliforniai sivatagban, amikor augusztus 5-én a rekordot majdnem elérő mennyiségű: 37,08 milliméter eső esett. A park területén 111 éve jegyzik a csapadékadatokat, tehát az „ezerévente” kissé költői megfogalmazás. (A Halál-völgy éves csapadéka 40–60 mm, helyszíntől függően.) Nem költői túlzás azonban, hogy mintegy ezer főútját vágták el a sivatagban hatalmasnak számító csapadék nyomán kialakult villámárvizek – írja a National Geographic.

Death Valley, the hottest and driest place in the US just saw the 4th 1-in-1,000 year rain event in less than 2 weeks in the US. 3/4 of Death Valley’s annual rainfall fell in 3 hours. pic.twitter.com/0DK6HNNZTq — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) August 9, 2022

„A Halál-völgyben pusztító villámárvizet okozó heves esőzés rendkívül ritka, ezerévente egyszer előforduló esemény volt” – mondta Daniel Berc, a meteorológiai szolgálat szakembere. „Ez nem azt jelenti, hogy ezerévente egy alkalommal fordulhat ilyen elő, gyakorlatilag bármelyik évben előfordulhat, de csak 0,1 százalék eséllyel.”

A Halál-völgy nem éppen sűrűn lakott terület, ám a nemzeti park infrastruktúráit, az utakat, vízvezetékeket, parkolókat, hidakat így is károsította a hirtelen lezúduló csapadék. Az itt parkoló közel 80 autó a sáros, törmelékkel, kövekkel teli áradat fogságába került, s a víz elvonulta után is alvázig álltak a maradványokban. Az okozott károk miatt sok utat le kellett zárni, így a Halál-völgyet átszelő 190-es főutat is – ez utóbbit ugyan néhány nap alatt kijavítják, ám számos magánterületen, magánszálláshelyeken lévő út javítása akár hónapokba is telhet.

Heavy rainstorms on Friday dumped nearly a year’s worth of rain over the Death Valley National Park, resulting in flash flooding that damaged dozens of cars, closed roads throughout the park and trapped roughly 1,000 visitors and staff. https://t.co/DC3exrYfpl pic.twitter.com/NMKr4n7OUC — AccuWeather (@accuweather) August 6, 2022

A park területén végzett helikopteres ellenőrzés során kiderült, hogy senki nem sérült meg a villámárvíz miatt.

A Halál-völgy a Föld egyik legszélsőségesebb területe. A térségben mérték 1913 júliusában a világ eddigi legmagasabb léghőmérsékletét (56,7 Celsius-fok), 1972 júliusában a legforróbb talajhőmérsékletét (93,9 Celsius-fok) és 2018 júliusában a legmelegebb hónapot (átlag 42,3 Celsius-fok). A második legmelegebb napon, 2020. augusztus 16-án csak 54 Celsius-fok volt a hőmérséklet maximuma.