Kartonpapírként hajlott el és semmisült meg egy szélerőmű - VIDEÓ

Oklahoma középső részén átvonuló erős zivatarok miatt megsemmisült az Egyesült Államok egyik legnagyobb szélerőműve.

A mentők délután fél öt körül érkeztek a Traverse Szélenergia Központhoz, ahol az egyik turbina kigyulladt. A helyszínről készült videófelvételen jól látszik, hogy az egyik hatalmas turbina a földre omlott, a tartószerkezete pedig úgy összecsuklott, mintha kartonpapírból készült volna.

A Public Service Company of Oklahoma szóvivője szerint a helyszínt biztosították, és nem történt sérülés – számolt be róla a New York Post.

Oklahoma wind turbine bent in half, on fire, in wild video https://t.co/NH4ozVfutu pic.twitter.com/wzvJOE5FhS — New York Post (@nypost) August 11, 2022

A közműszolgáltató nyilatkozata szerint a baleset körülményeit még vizsgálják, de a szakértők elmondása alapján az eset nagyon hasonlít egy texasi balesethez, amikor egy közvetlen villámcsapás semmisített meg egy szélturbinát.

A Doppler-radar jelezett villámlást a Traverse szélerőmű környékén, mielőtt a turbina kigyulladt, de a szakértők egyelőre nem erősítették meg, hogy a villámlás szerepet játszott-e az incidensben.

A 356 GE-turbinával működő szélerőműpark két oklahomai megyét fed le, és a világ egyik legnagyobb szélerőművének számít.

A közműszolgáltató nem számolt be a viharok által a létesítményben okozott egyéb károkról.

A címlapfotó illusztráció.