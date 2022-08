Házassági évfordulóján nyert 38 milliót egy házaspár

Egy észak-karolinai férfi 100 000 dollárt, azaz átszámítva körülbelül 38 millió forintot nyert lottón, miközben feleségével éppen házassági évfordulójukat ünnepelték az észak-karolinai calabashi tengerparton – írja a New York Post.

Az NC Education Lottery sajtóközleményében leírta, hogy a 33 éves Kenneth Smith egy 100 millió dollár főnyereményű kaparós sorsjegyet vásárolt egy benzinkúton. A férfinak egyik barátja ajánlotta ezt a típusú kaparós sorsjegyet, így a közleményben elmondta, hogy végül is neki köszönheti, hogy ekkora nyereményhez jutott.

Celebrating a wedding anniversary at the beach led Kenneth Smith of #Greensboro to a $100,000 scratch-off prize! His $100 Million Mega Cash ticket was from Calabash Food and Fuel on Beach Drive Southwest in #Calabash. Congratulations, Kenneth! #NCLottery https://t.co/91ZC2EhUr1 pic.twitter.com/Yx1zj4KFKw

— NC Education Lottery (@nclottery) August 8, 2022