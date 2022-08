„Gigászi kísérlet zajlik, amelynek alanyai az amerikai gyermekek” – Betiltaná a kiskorúak nemátalakító kezeléseit a floridai orvosi kamara

Joseph Ladapo, Florida állam egészségügyi hivatalának vezetője a Broward megyében tartott nyilvános meghallgatáson elismerte, hogy a nemi identitás „ szélsőséges érzelmeket kiváltó kérdés”, ám szerinte az ilyen jellegű kezelések esetében a napnál is világosabb, hogy hatékonyságuk erősen kérdéses. „Úgy értem, hogy (a kezelés) akár hatásos is lehet, ám a tudományos tanulmányok ezt nem támasztják alá” – fűzte hozzá a szakember.

