Fegyveres férfi ejtett túszul több embert egy libanoni bankfiókban, a megtakarítását követeli

Ismeretlen fegyveres több embert túszul ejtett csütörtökön Bejrút egyik bankfiókjában, helyszíni beszámolók szerint a férfi a bank által befagyasztott megtakarításait követeli, és azzal fenyegetőzik, hogy felgyújtja magát, ha nem kapja meg a pénzt.

Helyi sajtóforrások több lövésről is beszámoltak, sebesültekről nem érkezett hír, a rendőrség mellett katonák is a helyszínre érkeztek, egyelőre nem tudni, hányan rekedtek a belvárosi fiókban. A libanoni betétesek társasága Twitteren azt közölte, hogy a túszejtő kétszázkilencezer dollárt – nyolcvanmillió forint – helyezett el a bankban három éve, közvetlenül a gazdasági válság kezdete előtt, és azóta csak ezer dollárhoz jutott hozzá ebből az összegből. A helyszínen van a társaság elnöke, Haszan Muganíje is, aki igyekszik tárgyalni a túszejtővel.

Libanonban három éve tart az a súlyos gazdasági pénzügyi és szociális válság, a bankok ezért szigorúan korlátozzák az állampolgárok által felvehető készpénzmennyiséget. A nemzeti valuta kilencven százalékkal leértékelődött. Januárban már történt hasonló eset, ekkor egy kávézó tulajdonosa egy kelet-libanoni bankfiókban ötvenezer dollárt tudott felvenni, miután túszul ejtette a fiók alkalmazottait, és azzal fenyegetőzött, hogy megöli őket.