Facebookon posztolt gyerekei megkéseléséről az anya

Vasárnap délelőtt 11 óra körül jelent meg a New Orleansban élő 31 éves Janee Pedescleaux Facebook-oldalán egy videó, amelyen a nő vérrel borítva a következő mondatokat ordította a kamerába zaklatottan:

Lousiana mother, Janee Pedescleaux, went live on social media after allegedly killing her 4-year-old daughter and leaving her 2-year-old son in critical condition amid a nasty custody battle with the kids’ father. WARNING: GRAPHIC pic.twitter.com/sjXtpMSjgP

— MChheda (@MC_IBTimesSG) August 9, 2022