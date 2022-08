Elsötétültek Kanada legfontosabb vállalatainak irodái a metropoliszban

A Hydro One nevű áramszolgáltató vállalat szerint az áramkimaradás tízezer ügyfelét érintette Toronto belvárosában. Közölte, hogy vizsgálatot indított, de az okot illetően nem bocsátkozott részletekbe.

Egyébként a Hydro One helyi szervezetének, a Toronto Hydrónak a honlapja „karbantartás miatt” elérhetetlen volt a nap folyamán.

MAJOR power cut in downtown #Toronto. Traffic lights out, businesses closed, general chaos… things haven’t been this bad since… Well. Since @Rogers fucked things up a few week ago actually#powercut #lightsout #cryptoweek pic.twitter.com/PDgIRYEwGf

— Adam Benzine (@adambenzine) August 11, 2022