Egyre inkább a fűtési infrastruktúra védelmét helyeznék előtérbe az ukránok

Kijev még az ősz vége előtt befejezné a háború "aktív szakaszát" Ukrán jelentések szerint rakétákkal használhatatlanná tettek egy hidat a megszállt Herszon megyében,egy duzzasztógátnál, hogy elvágják az orosz csapatok ellátást. Az oroszok pedig azt közölték, hogy német légvédelmi gépágyút, ukrán harci gépeket és lőszerraktárt semmisítettek meg. Az ukrán elnöki hivatal kabinetfőnöke szerdán kijelentette: életbevágó, hogy még a tél előtt befejezzék a háború aktív szakaszát, mert valós veszélyt jelent, hogy az oroszok a fűtési infrastruktúrát fogják támadni a hideg idő beköszöntével. Andrij Jermak, az ukrán elnök kabinetfőnöke figyelmeztetett, hogy máskülönben fennáll a veszélye annak, hogy Oroszország tönkre teszi az ország fűtési és energetikai infrastruktúráját. „Ez az okok egyike, amiért maximális erőfeszítéseket akarunk tenni, hogy a háború aktív fázisát az ősz végéig lezárhassuk" – fogalmazott Jermak, hozzátéve, hogy a harcok már csaknem fél éve folynak. Kapcsolódó tartalom Ukrán kabinetfőnök: A tél előtt véget kell vetni a harcoknak Még a tél beállta és a következő fűtési idény kezdete előtt sürgősen véget kell vetni Ukrajnában a harcoknak Andrij Jermak szerint.