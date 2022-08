Borzongató látvány tárult a parkban sétálók elé

A jelek szerint öngyilkos lett az a nő, akinek égő holttestét egy fán lógva találták meg kedden kora délután a Los Angeles-i Griffith Parkban – írta a Los Angeles Times.

A járókelők azonnal riasztották a parkőröket, akik kihívták a rendőrséget és a tűzoltókat.

