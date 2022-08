Lármás kakas terrorja miatt perel az idős házaspár

A 76 éves Friedrich-Wilhelm K. és felesége, Jutta szerint Magda, a szomszéd kakasa reggel nyolc órakor kezdi a kukorékolást, és a nap további részében nem is hagyja abba. Van, hogy napi száz, kétszáz alkalommal is rázendít – írta a Daily Mail.

A nyugat-németországi Bad Salzuflenben élő pár megelégelte a hangzavart, és a fejébe vette, hogy eltávolíttatja a madarat, ezért pert indított a szomszéd ellen. A bíróságra készülve naplót vezetnek és minden egyes kukorékolást feljegyeznek.

Noisy cockerel is taken to COURT: German couple take legal action to have him removed https://t.co/hCbcBW2fBx

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 9, 2022