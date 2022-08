Kígyómarásban elhunyt testvére temetésén marta meg egy kígyó

Egészen elképesztő kettős tragédiáról számoltak be Indiából. A 22 éves Govind Mishra egyik rokona, a szintén 22 éves Chandrashekar Pandey társaságában utazott Bihár államba, hogy részt vegyen a kígyómarásban 38 évesen elhunyt bátyja, Arvind Mishra temetésén – írta a Daily Star.

Arra azonban senki sem számított, hogy a két fiatalt ugyancsak megmarja egy kígyó a szertartáson.

Govind a helyszínen életét vesztette, Chandrashekart kórházba szállították, az állapota jelenleg is válságos, de van esélye a túlélésre.

Man killed by snake bite while attending funeral of brother killed by snake bite https://t.co/oIHKjpqJyw

— Abdul Wahid (@Abdul248Abdul) August 8, 2022