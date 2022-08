Joe Biden nem egészen tudta, mit csinál – kétszer egymás után akart kezet fogni a szenátorral

Szinte nem telik el nap újabb Joe Biden-baki nélkül. Az amerikai elnök rendszeresen kerül a címlapokra, de sokszor nem pont azért, amiért szeretne.

Egyik legutóbbi hivatalos programja sem zajlott zökkenőmentesen, ezúttal ismét a kézfogással gyűlt meg a baja. Az első akadályt még sikeresen vette, kezet rázott a mikrofonhoz lépő Chuck Schumer szenátorral, néhány másodperccel később azonban már el is felejtette, hogy mi történt, és újra a politikus felé nyújtotta a kezét.

Biden shakes hands with Schumer then forgets that he just shook hands with Schumer seconds later

pic.twitter.com/ZcKi2YRyle

— Daily Wire (@realDailyWire) August 9, 2022