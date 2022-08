Egy hídról lezuhanó cementszállító nyomta agyon a kétévest

Belehalt súlyos sérüléseibe egy 22 hónapos csecsemő Texasban, amikor egy cementszállító teherautó sofőrje elvesztette uralmát autója felett, és a felüljáróról az alatta haladó járműre zuhant, amiben a kisfiú tartózkodott – közölte a texasi rendőrség.

A baleset augusztus első hetén történt a Houston Parkwayn, Harris megye keleti részén – írja az NBC News.

„Egy cementszállító teherautó fölött elvesztette uralmát a sofőr, áthaladt a felüljárón, és egy családi autó tetejére zuhant, melyben négy utas tartózkodott ”– közölte Ed Gonzalez Harris megyei seriff a Twitteren közzétett bejegyzésében.

Tragic incident. Our units responded to a major crash at the intersection of WoodForest & E Sam Houston Pkwy. It appears a cement truck traveling on the main lanes lost control, went over the overpass and landed on top of a vehicle with four occupants. Three of the occupants 1/2 pic.twitter.com/Q1jp3XXowQ

