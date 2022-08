Dühös sirályok hiúsították meg a betörést

A 40 éves Casey McDonnell hajnali négy órakor próbálta meg feltörni egy blackpooli ház hátsó ajtaját. A behatolás közben azonban megzavart néhány sirályt; a madarak a hajnali pihenőjüket töltötték a kerti pázsiton – adta hírül a Metro.

A felvert madarak azonnal a levegőbe emelkedtek és lecsaptak McDonnellre. Ellepték a testét és addig csípték, amíg a férfi pánikba esett és rémülten elmenekült a helyszínről.

#UK #Blackpool Flock of angry seagulls attack burglar trying to raid house at 4am: It’s never a good idea to disturb a nest of sleeping seagulls. https://t.co/vbHefRvkDI

— Self Reflection with Playing Cards (@selfreflectlife) August 10, 2022