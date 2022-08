Csodával határos módon élte túl a cápatámadást a nyolcéves kisfiú

A ketteringi Downer család három gyermekével, Finley-vel, Lilyvel és Emilyvel családi vakációra utazott el a Karib-térségbe augusztus első hetében, ahol egy öt szigetet magába foglaló kirándulást is lefoglalt. A túra dajkacápákkal való úszást is tartalmazott – írta a Mirror.

Miközben a vízi ragadozókat figyelték, az egyik szomszédos szigetnél észrevettek egy csapat cápát, a ragadozók egy csapat ember körül úszkáltak egy lagúnában.

A gyerekek úgy döntöttek, hogy csatlakoznak hozzájuk, mivel nem tudták, hogy az állatok éppen kidobott húsmaradékokkal táplálkoztak. Finley-t azonnal megtámadták.

It was similar to the scene from Jaws where an 8-year-old British kid, Finley Downer is bitten by sharks while on vacation and his family rushes to save him as he is screaming, “I don’t want to die.”

#bahamas #sharkattackhttps://t.co/SDoimznLiS pic.twitter.com/f6BU2Pb3BG

— Medico topics (@MedicoTopics) August 7, 2022