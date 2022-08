Azt hitte, játékfegyver, agyonlőtte vele 15 éves szomszédját

Véletlenül lelőtt egy 15 éves lányt egy 9 éves fiú, aki töltött fegyverrel játszott – közölte vasárnap a baltimore-i rendőrség – írja az NBC News.

A lány szombat este a nyugat-baltimore-i Edmondson Village-i otthonának verandáján tartózkodott, amikor a 9 éves véletlenül meglőtte őt – közölte a rendőrség. A tinédzsert kórházba szállították, azonban olyan súlyosan megsebesült, hogy életét vesztette.

