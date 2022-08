Asia Times: Kína átlépi a Rubicont - Már zajlik a tajvani hatalomátvétel

Sokak számára meglepő kijelentéssel reagált hétfőn Joe Biden amerikai elnök arra, hogy a kínai hadsereg közölte: meghosszabbítja a Tajvan körüli hadgyakorlatokat. Az eredetileg négynaposra tervezett, rakétakilövésekkel, légi, szárazföldi és főként tengeri erődemonstrációval tarkított hadgyakorlatok Peking korábbi tájékoztatása szerint vasárnap értek volna véget. A hét elején kijelentették, hogy a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg „valós háborús körülmények között” folytatja a hadgyakorlatokat, „a tengeralattjárók elleni hadviselésre és tengeri csapásokra összpontosítva”. Tajvan eközben blokádként hivatkozik a kínai katonai fellépésre, amit közvetlen fenyegetésnek tekint.

A Zeroedge beszámolója szerint Biden a hétfői kínai bejelentést követően elárulta: jelenleg nem aggódik a Tajvannal szembeni kínai agresszió miatt.

– mondta az elnök újságíróknak.

🇺🇸🇨🇳🇹🇼Biden said that he does not expect any radical steps from Beijing regarding Taiwan and is not worried about this pic.twitter.com/BZNVF9Nc2k

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 8, 2022