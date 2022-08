Újabb egy hétig zárva marad a Halálvölgy

Az eső okozta villámárvíz miatt több száz turista rekedt szállodájában, mintegy 80 járművet szinte teljesen betemetett a sár, emberek nem sérültek meg.

A 190-es út nagyjából 48 kilométerét részben vagy teljesen betemette a sár és a törmelék, 32 kilométert tisztítottak meg eddig. Legalább augusztus 17-ig azonban zárva marad a Trona Wildrose Roadtól a 127-es útig tartó szakasz – írta közleményében a kaliforniai közlekedési minisztérium (Caltrans).

„A takarítás közeben sok sérült útszakaszt találtak, volt, ahol teljesen tönkrement az útpadka, az aszfalt, vagy beszakadt az út. A törmelék egy részét a padkák feltöltésére használjuk” – mondta Ryan Dermondy, a Caltrans helyi körzetének igazgatója.

