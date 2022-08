Trump: Egy ilyen támadásra csak megtört, harmadik világbeli országokban kerülhetne sor

A New York Times értesülése szerint a hatóság emberei minősített iratokat kerestek, amelyeket a volt elnök hivatali idejének megszűnése után vitt magával. Más értesülések a 2021 január 6-i eseményekkel kapcsolják össze a házkutatást.

Egybehangzó hírek szerint a házból 15 doboznyi irattal távoztak.

Donald Trump közleményében példátlannak nevezte a bejelentés nélküli házkutatást, ami egyetlen korábbi elnökkel sem történt még meg. A hatóság fellépése nem volt „sem szükséges, sem helyénvaló”, ügyészségi túlkapás, és az igazságügyi rendszer fegyverként való felhasználása – írta a volt elnök.

„Ez a radikális baloldali demokraták támadása, akik kétségbeesetten próbálják megakadályozni, hogy 2024-ben induljak az elnökválasztáson, különösen a legutóbbi közvélemény-kutatások alapján, és akik hasonlóképpen mindent megtesznek, hogy megállítsák a republikánusokat és a konzervatívokat a közelgő félidős választásokon” – fogalmazott Trump.

Hozzátette, egy ilyen támadásra csak a megtört, harmadik világbeli országokban kerülhetne sor.

– jelentette ki, azt állítva, hogy az FBI ügynökei feltörték a széfjét.

Névtelen forrásra hivatkozva a Fox News alátámasztotta a korábbi elnök állítását. Az informátor szerint az FBI-ügynökök egy „széftörőt” hoztak magukkal, melynek segítségével kinyitottak egy „viszonylag új” páncélszekrényt a helyszínen. A forrás az amerikai csatornának elmondta, hogy „semmi sem volt benne”.

A hatósági intézkedés idején Donald Trump nem tartózkodott a floridai épületegyüttesben, Mar-o-Lago-ban. A hírtelevíziók tudósításai szerint a házkutatásról szóló hírek kiszivárgása után a floridai ház közelében Trump-párti tüntetők jelentek meg.

Kristi Noem dél-dakotai kormányzó vezette a razziát bírálók végeláthatatlan sorát, „az Igazságügyi Minisztérium példátlan politikai fegyverré tételének” nevezte a razziát.

– fogalmazott Twitter-bejegyzésében.

The FBI raid on President Trump’s home is an unprecedented political weaponization of the Justice Department. They’ve been after President Trump as a candidate, as President, and now as a former President. Using the criminal justice system in this manner is un-American.

— Kristi Noem (@KristiNoem) August 9, 2022